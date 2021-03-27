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وزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية يكشف ارتهانهم لأجندة إيران

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 3:55 مساءً
وزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية يكشف ارتهانهم لأجندة إيران

كل الوطن – وكالات: قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصعيد الحوثيين الهجمات على السعودية بعد أيام من طرح مبادرة الرياض، يؤكد موقفهم الحقيقي من السلام وارتهانهم للأجندة الإيرانية‏.

وأوضح أن الهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها محاولة الإستهداف الفاشلة لجامعتي جازان ونجران، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، تمثل تهديدا جديا لأرواح المدنيين وأمن وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

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وأشار الإرياني إلى أن هذه الهجمات تؤكد أن الجماعة لن تنصاع لمتطلبات السلام إلا عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية، وفرض عقوبات دولية ومحاكمة قيادتها باعتبارهم “مجرمي حرب‏”.

وطالب المجتمع الدولي بالنهوض بمسؤلياته في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ووقف السياسات التدميرية الإيرانية، ووضع حد لمساعيها لتقويض الحلول السلمية للازمة، وإطالة أمد الحرب والانقلاب، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين.

المصدر: وكالة “سبأ” اليمنية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409800

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