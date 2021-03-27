تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطننجاة شاب إندونيسي تشبث بلوح خشبي لمدة أسبوعين في البحركل الوطنوزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية يكشف ارتهانهم لأجندة إيرانكل الوطنبعد العرضين التركي والأمريكي.. مصر تصدر بيانا بخصوص السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطنبالفيديو.. مقتل خمسة أشخاص بانهيار بناء من 10 طوابق في القاهرةكل الوطنأمير قطر يعلق على حادث القطار في مصركل الوطنالدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب طائرات مسيّرة اقتحمت سماء المملكة (فيديو)كل الوطن“طابور السفن وصل حتى الهند”.. ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟ (فيديو)كل الوطنمصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادثكل الوطنلبنان.. الحكومة تعلن العثور على “مواد نووية خطيرة” في البلاد وتدعو لتعامل عاجل معهاكل الوطنمصر تصدر بيانا بعد أنباء عن تهديد بانهيار هرم خوفو

نجاة شاب إندونيسي تشبث بلوح خشبي لمدة أسبوعين في البحر

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 3:59 مساءً
نجاة شاب إندونيسي تشبث بلوح خشبي لمدة أسبوعين في البحر

كل الوطن – الرياض: نجح شاب إندونيسي في البقاء على قيد الحياة بعدما صدمت سفينة ضخمة قاربه وظل متشبثا بلوحه الخشبي لمدة أسبوعين.

وقال كريسنا ماهارتا وهو ناطق باسم وكالة البحث والإنقاذ في بالي إن محمد كارتويو (18 عاما) كان يبحر مع ستة صيادين آخرين قبالة بالي عندما دمر قاربه بعدما تعرض لاصطدام قوي من جانب ما يبدو أنها عبارة.

وأضاف كريسنا أن صيادين أنقذوا كارتويو الثلاثاء الماضي من المياه قبالة جزيرة سولاويسي بينما كان متشبثا بلوح خشبي من القارب.

وتابع: “الصيادون الآخرون ظلوا على سطح المياه متشبثين بما تبقى من القارب ولكن كارتويو قال إنهم بدأوا يغرقون واحدا تلو الآخر”.

اقرأ أيضا...

وذكر أن كارتويو لا يتذكر بوضوح متى وقعت الحادثة، ولكنه يعتقد أنها كانت في التاسع من مارس، ولفت إلى أنه عثر على صياد آخر ميتا ولايزال الخمسة الآخرين مفقودين.

وصرحت إريكا بوتري شقيقة كارتويو لوسائل إعلام محلية بأن شقيقها كان يعيش على شرب مياه البحر.

وأضافت أن قارب الصيد “إنداه ماجو بيرساما” أبحر من أحد موانئ جاكرتا قبل ثمانية أشهر وعلى متنه 18 شخصا بينهم كارتويو.

المصدر: أ ف ب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409803

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.