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مستشار السيسي يكشف من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 4:09 مساءً
مستشار السيسي يكشف من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن – وكالات: أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الفريق مهاب مميش، أن الشركة المسؤولة عن السفينة الجانحة ستدفع كافة الخسائر الناجمة عن الحادث.

وقال إنه من الممكن أن تطالب مصر الشركة المسؤولة عن طريق نادي الحماية، بتعويض الخسائر الواقعة عن عدم مرور السفن عبر القناة.

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وأضاف: “من الممكن وقوع بعض الحوادث في العالم، ولكن ليس بهذه الدرجة”، لافتا إلى أن “قناة السويس بها مرشدون أكفاء وعلى درجة عالية من اليقظة، ومن النادر أن تقع بها أي حادثة من هذا النوع”.

وأكد مميش أنه سيتم تحليل الواقعة لمعرفة ما إذا كان هناك سبب ملاحي لجنوح السفينة، مضيفا أن “قناة السويس مجرى ملاحي آمن جدا”.

المصدر: “صدى البلد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409806

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