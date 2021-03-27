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الكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 6:44 مساءً
الكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد

كل الوطن – وكالات: أعلنت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت أن فرق الطوارئ متواجدة في موقع انقطاع وتوقف الكوابل الدولية، حيث تعطلت قرابة 60% من خدمات الإنترنت في البلاد نتيجة أعمال الطرق.

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وكر مصدر في قطاع الاتصالات أن “إصلاح أعطال الكابلات المقطوعة وعودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها سيكون خلال ساعتين تقريبا”.

وأوضح مدير إدارة الوصلات الدولية بالهيئة جمال صادق، أن “هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات خلال الساعات القادمة بأسرع وقت”.

وأضاف، أن “أعمال قطع الكابلات جاءت في عدة اتجاهات الأول بين مقسم (أم الهيمان) ومركز حدود (نويصيب) والثاني بين مقسم (أم الهيمان) ومقسم (الزور)، والثالث بين مقسم (الجهراء) ومركز حدود (السالمي)، ما أدى إلى توقف 3 أنظمة كوابل دولية بالكامل”.

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بدوره، أكد رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة فهد الفهد، سعي الهيئة لإصلاح شبكة الإنترنت حتى تعود بالنفع على المشتركين من أفراد وجهات عامة وخاصة والمحافظة على مصالحهم وتوفيرها بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى خطوة الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة في البلاد لتفادي القطوعات في المستقبل، وأنها ستكون مستقلة عن الكوابل الدولية للتخفيف من ضغط الشبكات الإنترنيت في ساعات الذروة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الكويت، تعرضوا منذ صباح اليوم السبت لمشاكل في الاتصال بالشبكة أدى إلى انقطاع الخدمة عن البعض وبطئها عند الآخر.

وأوضحت المصادر، أنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مبينة أنه سيتم تطبيق الاجراءات التعاقدية والغرامات طبقا لشروط العقد الواردة بهذا الشأن تجاه المقاولين المتسببين في تأثر خدمة الاتصالات على المواطنين والمقيمين في البلاد.

المصدر: “الراي الكويتية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409827

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