مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة المصرية سقوط دعامة أحد الأعمدة بجسر ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم على إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأضاف المصدر أن السقوط لم تنتج عنه إصابات.

وصرح بأن السيارات تكدست في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبو النمرس.

وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة تقوم حاليا برفع ما سقط من الدعامة على الطريق لعودة الحركة المرورية، خاصة أن الطريق شريان حيوي يربط القادم من شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.

كوبري #ترسا اللي تحت الإنشاء وقع عامود منه بارتفاع ٣٠ م ولحد دلوقتي مش عارفين حجم الإصابات او الوفيات 💔

استرها ياااارب 🥺#قطار_سوهاج_فساد_العسكر#قناة_السويس#ارحل_يا_سيسيpic.twitter.com/nrdsxeExHN — ‏♣️♥️°o.O Dina O.o°♥️♣️ (@dina80800) March 27, 2021

المصائب لا تأتي فرادا😱😰😥😰🤔 صيب عدد من أهالي منطقة المريوطية بحالة من ذعر والهلع نتيجة سقوط سقالات كوبري ترسا تحت الإنشاء. وذكر شهود عيان، أن سقالات كوبري ترسا سقطت على ميكروباص وسيارة ملاكي تصادف مرورهما بتلك المنطقة.. pic.twitter.com/Ye2LTaINhx — محمد نجيب الكشكي (@mohamedalkeshki) March 27, 2021

لا حول ولا قوة الا بالله

سقوط عمود من كوبري ترسا علي ميكروباص وسيارة

يارب لطفك 🙏 pic.twitter.com/FcFFNZDIN5 — Mohamed Yousef (@Mohamed01533116) March 27, 2021 المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409833