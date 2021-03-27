تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)كل الوطنالكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقتكل الوطنالكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلادكل الوطنفيديو.. حريق بأكبر فندق في صعدة شمال اليمنكل الوطنشاهد آخر تحديث لتكدس السفن إثر جنوح “إيفر غرين” في قناة السويس (صور)كل الوطن“الحلم بالزواج دفعها للخيانة”.. متعاقدة سابقة مع البنتاغون تقر بنقلها معلومات سرية لـ”حزب الله”كل الوطنمستشار السيسي يكشف من سيدفع الخسائر المترتبة على السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطننجاة شاب إندونيسي تشبث بلوح خشبي لمدة أسبوعين في البحركل الوطنوزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية يكشف ارتهانهم لأجندة إيرانكل الوطنبعد العرضين التركي والأمريكي.. مصر تصدر بيانا بخصوص السفينة الجانحة في قناة السويس

مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 7:14 مساءً
مصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة المصرية سقوط دعامة أحد الأعمدة بجسر ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم على إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأضاف المصدر أن السقوط لم تنتج عنه إصابات.

وصرح بأن السيارات تكدست في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبو النمرس.

اقرأ أيضا...

وأشار المصدر إلى أن الشركة المنفذة تقوم حاليا برفع ما سقط من الدعامة على الطريق لعودة الحركة المرورية، خاصة أن الطريق شريان حيوي يربط القادم من شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409833

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.