المملكة والهند تناقشان بدء التعاون في مجال الفضاء

كل الوطن – فريق التحرير: ناقشت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، التي تطلق أقماراً صناعية للعديد من الدول الأجنبية، إمكانية التعاون في مجال الفضاء مع المملكة العربية السعودية في المستقبل. وعقد اجتماع ثنائي بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية وهيئة الفضاء السعودية (SSC) في 17 مارس مع رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ك. سيفان والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء السعودية (SSC).

وقد أجرى كلاهما مناقشات حول بدء التعاون الفضائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما نوقشت إمكانية إبرام مذكرة تفاهم على المستوى القطري للتعاون في مجال الفضاء. وعقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) وهيئة الفضاء السعودية (SSC) الاجتماع الثنائي حول الوضع الافتراضي. وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث ان المملكة العربية السعودية تخطط لبرنامجها الفضائي بقيمة 8 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030 في إطار خطة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي.

وأنجزت هيئة الفضاء السعودية (SSC)، التي أُنشئت بموجب مرسوم ملكي في أواخر عام 2018 لتحفيز الأنشطة البحثية والصناعية المتعلقة بالفضاء، خطة للحكومة من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، والتي بموجبها ستحصل ميزانية القطاع على دفعة أولية قدرها 2 مليار ريال سعودي. ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) هي وكالة الحكومة الهندية الرائدة التي يرجع إليها الفضل في إطلاق العديد من الأقمار الصناعية والرحلات الفضائية في الماضي.

وعقدت وكالة الفضاء في الأسبوع الماضي اجتماعا ثنائيا مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).

وبهذه المناسبة، وقعت الوكالتان على ترتيب تنفيذي للأنشطة التعاونية في مناطق محاصيل الأرز ومراقبة جودة الهواء باستخدام بيانات الأقمار الصناعية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح أمازونيا-1 (Amazonia-1) البرازيلي، وهو قمر صناعي للرصد البصري للأرض. وأطلقت وكالة الفضاء حتى الآن 342 قمراً صناعياً أجنبياً ينتمون إلى 34 دولة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409847