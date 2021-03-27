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إيطالي يقتل سارقَي ساعته صدماً ويسلم نفسه

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 9:02 مساءً
إيطالي يقتل سارقَي ساعته صدماً ويسلم نفسه

كل الوطن – وكالات: طارد شاب إيطالي بسيارته رجلين سرقا منه ساعة يده وأوقعهما أرضاً عن دراجتهما من توع “سكوتر” ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، على ما أفادت وسائل إعلام السبت.

حصلت الواقعة مساء الجمعة بالقرب من نابولي، بجنوب إيطاليا، عندما شهر رجلان على دراجة “سكوتر” قوية مسدساً وهددا به رجلاً كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة “رولكس”.

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إلا أن الضحية البالغ 26 عاماً ما لبث أن لاحقهما بعد السرقة في مطاردة عالية السرعة، واوقع الدراجة الصغيرة بسيارته ثم صدم مهاجميه وقتلهما. وترك سيارته بعد ذلك وسلّم نفسه لعناصر الشرطة في مارانو بضواحي نابولي. وقد أيد شهود أقواله وفق ما ذكرت صحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” خصوصاً.

وكان اللصان المشتبه بهما اللذان يبلغان 30 و40 عاماً، من أصحاب السوابق المعروفين ولهما سجل قضائي حافل. وعُثر في مكان الحادث على مسدس مُسح رقمه التسلسلي بالإضافة إلى ساعة اليد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409853

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