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ولي العهد الأمير بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-27T23:00:31+03:00
عربي ودوليمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 11:00 مساءً
ولي العهد الأمير بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن سمو ولي العهد محمد بن سلمان عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وقال الأمير بن سلمان: “المبادرتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية”.

وأضاف: “بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة”.

ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

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وشدد على أن “المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.”.

وأشار إلى أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.

وأضاف أن المملكة قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين حيث نفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية.

المصدر: “أخبار السعودية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409856

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