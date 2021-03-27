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المملكة العربية السعودية تشارك في “ساعة الأرض”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 11:31 مساءً
المملكة العربية السعودية تشارك في “ساعة الأرض”

كل الوطن – الرياض: شاركت المملكة العربية السعودية اليوم السبت ولمدة ساعة واحدة، في إحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم “ساعة الأرض”، وذلك للمرة الـ 12 على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.. حيث أطفئت الأنوار في عدد من المعالم البارزة في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف حدث ساعة الأرض بشكل رئيسي إلى حث المجتمعات والحكومات على الاهتمام بشكل أكبر بالبيئة والتأكيد على أهمية المحافظة عليها والحد من مخاطر التغير المناخي ، ويعتبر إطفاء الأنوار رسالة توعوية تعبيرية عن الوعي إزاء ذلك ، وأن كل فرد منا باستطاعته أن يحدث فرقا.

الجدير بالذكر أن ساعة الأرض من فكرة و إدارة الصندوق العالمي لصون الطبيعة حيث يمثل نقطة الوصل بين الصندوق العالمي والجهات المحلية المشاركة.

وبدأ حدث “ساعة الأرض” بمبادرة أسترالية هدفت إلى لفت نظر الأفراد إضافة إلى المنظمات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى مقدار السهولة التي يسعهم أن يسهموا بها في تخفيف الضغط على موارد كوكب الأرض وفي تقليل التأثير الذي تحدثه الحضارة الصناعية على المناخ.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409859

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