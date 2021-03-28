تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو.. سفن مصرية تطلق “أبواقها” احتفالا بتحرّك دفة السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطنالمملكة العربية السعودية تشارك في “ساعة الأرض”كل الوطنالمملكة والهند تناقشان بدء التعاون في مجال الفضاءكل الوطنللعام الثاني على التوالي.. المملكة تحافظ على مستويات الثقة دولياً في أداء الحكومةكل الوطنمصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)كل الوطنالكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقتكل الوطنالكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلادكل الوطنفيديو.. حريق بأكبر فندق في صعدة شمال اليمنكل الوطنشاهد آخر تحديث لتكدس السفن إثر جنوح “إيفر غرين” في قناة السويس (صور)كل الوطن“الحلم بالزواج دفعها للخيانة”.. متعاقدة سابقة مع البنتاغون تقر بنقلها معلومات سرية لـ”حزب الله”

بالفيديو.. سفن مصرية تطلق “أبواقها” احتفالا بتحرّك دفة السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 11:49 صباحًا
بالفيديو.. سفن مصرية تطلق “أبواقها” احتفالا بتحرّك دفة السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن – وكالات: احتفلت السفن في قناة السويس وأطلقت “أبواقها”، إثر النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة 30 درجة، بالرغم من استمرارها إغلاق هذا الممر المائي.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن العمل مستمر 24 ساعة لتعويم السفينة الجانحة في القناة، وأن 10 قاطرات وجرافتين تعمل بنظام الشد والدفع لتحرير السفينة.

وقال: “في الوقت الحالي المد عال..ونستغل هذه الفترة في القطر والدفع بالجرافات”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “تمكنا من تحرير دفة السفينة، وهي الآن تتحرك بـ30 درجة يمينا ومثلها يسارا، والرفاس يعمل الآن، كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك، وإن شاء الله تستمر الجرافات في عملها، إذ تمكنت من خلق مستوى للمياه تحت الرفاسات والدفة”.

وتابع: “جنوح السفينة جاء نتيجة عدة أخطاء مع بعضها، وأن السفينة أخذت اتجاها خاطئا”.

وأوضح ربيع أن “السفينة طولها 400 متر وعرض القناة 250 متر في هذا المكان، وهنا وارد احتمال وقوع الخطأ، والسبب الأساسي من الممكن أن يكون الريح أو خطأ بشرى أو خطأ فني..التحقيق هو الذي سيكشف ذلك”.

المصدر: “اليوم السابع” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409875

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.