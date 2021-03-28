تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالأردن.. الكشف عن تفاصيل فاجعة السلط والادعاء على 13 مسؤولا بينهم مدير المستشفىكل الوطنبالفيديو.. سفن مصرية تطلق “أبواقها” احتفالا بتحرّك دفة السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطنالمملكة العربية السعودية تشارك في “ساعة الأرض”كل الوطنالمملكة والهند تناقشان بدء التعاون في مجال الفضاءكل الوطنللعام الثاني على التوالي.. المملكة تحافظ على مستويات الثقة دولياً في أداء الحكومةكل الوطنمصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)كل الوطنالكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقتكل الوطنالكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلادكل الوطنفيديو.. حريق بأكبر فندق في صعدة شمال اليمنكل الوطنشاهد آخر تحديث لتكدس السفن إثر جنوح “إيفر غرين” في قناة السويس (صور)

الأردن.. الكشف عن تفاصيل فاجعة السلط والادعاء على 13 مسؤولا بينهم مدير المستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 12:09 مساءً
الأردن.. الكشف عن تفاصيل فاجعة السلط والادعاء على 13 مسؤولا بينهم مدير المستشفى

كل الوطن – وكالات: أنهت اللجنة المكلفة من قبل نائب عام عمان حسن العبداللات التحقيق في فاجعة مستشفى السلط الحكومي، التي أسفرت عن وفاة 7 مصابين بكورونا إثر إنقطاع الأكسجين عنهم.

وشملت لجنة التحقيق بالحادثة 6 مدعين عامين، أسندوا للمشتكى عليهم جميعا تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 343 و 76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.

ووفق ما نقلته يومية “الرأي” عن القرار الظني في القضية، فقد أفاد الكشف الحسي بأن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا وضغطهما 2,6 بار ما يدل على أنهما فارغان تقريبا، كما تبين بالتحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.

اقرأ أيضا...

وذكر التحقيق، أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين (الخطة البديلة في حال الانقطاع من المصدر الرئيسي)، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدويا وليس آليا، فضلا عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني.

ولفت التحقيق، إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.

المصدر: الرأي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409877

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.