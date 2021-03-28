تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمادة غذائية تخفّض مستوى الكوليسترول في الدمكل الوطنالأردن.. الكشف عن تفاصيل فاجعة السلط والادعاء على 13 مسؤولا بينهم مدير المستشفىكل الوطنبالفيديو.. سفن مصرية تطلق “أبواقها” احتفالا بتحرّك دفة السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطنالمملكة العربية السعودية تشارك في “ساعة الأرض”كل الوطنالمملكة والهند تناقشان بدء التعاون في مجال الفضاءكل الوطنللعام الثاني على التوالي.. المملكة تحافظ على مستويات الثقة دولياً في أداء الحكومةكل الوطنمصر.. توقف حركة المرور بطريق مركزي نتيجة سقوط دعامة جسر (صور + فيديو)كل الوطنالكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقتكل الوطنالكويت.. تعطل 60 % من خدمات الإنترنت في البلادكل الوطنفيديو.. حريق بأكبر فندق في صعدة شمال اليمن

مادة غذائية تخفّض مستوى الكوليسترول في الدم

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 12:13 مساءً
مادة غذائية تخفّض مستوى الكوليسترول في الدم

كل الوطن – وكالات: دعت الدكتورة أولغا كورابليوفا، أخصائية التغذية الروسية، إلى استخدام القرفة في الطعام لتسريع عملية التمثيل الغذائي وتطبيع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتشير الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن محتوى السعرات الحرارية في القرفة منخفض ويعادل 35 سعرة حرارية في 10 غرامات من مسحوق القرفة. ويمكن بإضافة القرفة إلى الطعام تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 20% ، وعند استخدامها مع الزبدة أو الجبن، تعطي نكهة لذيذة لهذه المنتجات.

اقرأ أيضا...

وتقول، “القرفة مثل الفلفل الحار، تسرع عملية التمثيل الغذائي، ومغلي القرفة مع ورق الغار، يساعد فعلا على تخفيض الوزن. كما أنها تحسّن مستوى الكوليسترول في الدم وقد تكون مفيدة في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم أيضا”.

وتضيف الخبيرة، تساعد القرفة على حفظ المواد الغذائية لفترة طويلة في البيت. لذلك تضاف دائما إلى الحلويات والمخللات (الخيار والطماطم)، مع القرنفل وأوراق الغار.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409880

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.