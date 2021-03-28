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شبيهة عبلة كامل تثير الجدل في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 12:24 مساءً
شبيهة عبلة كامل تثير الجدل في مصر

كل الوطن – وكالات: أثارت فتاة تدعى هند العبد، الكثير من الجدل والأنظار إليها بمجموعة فيديوهات تنشرها عبر حسابها على “تيك توك” بعدما شبهها متابعوها بالفنانة عبلة كامل.

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وحصلت الفيديوهات على مشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور، حيث أكدت الفتاة أنها متزوجة ولديها طفلان، موضحة أنها بدأت تصوير الفيديوهات قبل أسبوع، ولم تصور أي فيديو من قبل طوال عمرها.

وأوضحت أنه منذ صغرها في المرحلة الإعدادية يخبرونها بالشبه بينها وبين عبلة كامل، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ردود الفعل على الفيديوهات التي تنشرها.

المصدر: في الفن + الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409886

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