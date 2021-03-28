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مصر.. العثور على أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-28T12:44:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 12:44 مساءً
مصر.. العثور على أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار

كل الوطن – وكالات: عثرت قوات الحماية المدنية المصرية على أسرة مكونة من 5 أفراد، أسفل عقار جسر السويس المنهار تحت الأنقاض، ما زالوا على قيد الحياة، ويسعى رجال الإنقاذ لانتشالهم.

هذا وارتفع عدد ضحايا حادث انهيار العقار إلى 8 وفيات، و 29 مصابا، فيما يواصل رجال الحماية المدنية في القاهرة، البحث أسفل أنقاض العقار المنهار والمكون من 10 طوابق عن ضحايا جدد.

وانهار فجر اليوم، بناء سكني مؤلف من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

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وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT + “اليوم السابع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409889

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