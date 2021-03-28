السعودية: نثق بقدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن – وكالات: أعربت السعودية يوم السبت عن تقديرها للكفاءة العالية التي أظهرتها مصر في التعامل مع حادث جنوح سفينة الحاويات في قناة السويس منذ أيام، وثقتها في قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة.

#تصريح | المملكة العربية السعودية تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 27, 2021

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأنها “تقدر بالغا وتدعم الجهود التي تبذلها مصر في التعامل مع الحادثة”.

وأعربت الخارجية السعودية عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.

وأكدت وقوف المملكة مع مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته، وفقا لما تقدره السلطات المصرية.

#تصريح | فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 27, 2021

كما أكدت استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية لهذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

وميدانيا، تتواصل محاولات تحرير السفينة العالقة منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، فيما تبقى الملاحة معطلة لليوم الخامس على التوالي في هذا المجرى المائي بالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية عالميا.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409898