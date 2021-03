ليست الحادثة الأولى.. تقارير إعلامية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشفت تقارير إعلامية أن السفينة البنمية “إيفر غيفين” الجانحة في قناة السويس تعرضت لحادث في العام 2019.

وفي فبراير 2019 اصطدمت سفينة الشحن “إيفر غيفين” برصيف “بلانكينيز” على نهر إلبه في مدينة هامبورغ الألمانية.

Nach der Kollision des Containerschiffs "Ever Given" mit einer Fähre in Hamburg-Blankenese ist der Sachschaden groß. Die Polizei ermittelt nun gegen den Kapitän des Frachters. #Blankenese#EverGiven#Elbe@ndrpic.twitter.com/1T0WKdHlhQ

— Blankeneser Bürger-Verein e.V. (@BBVeV) February 11, 2019