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ليست الحادثة الأولى.. تقارير إعلامية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-28T13:23:24+03:00
تقاريرعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 1:23 مساءً
ليست الحادثة الأولى.. تقارير إعلامية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشفت تقارير إعلامية أن السفينة البنمية “إيفر غيفين” الجانحة في قناة السويس تعرضت لحادث في العام 2019.

وفي فبراير 2019 اصطدمت سفينة الشحن “إيفر غيفين” برصيف “بلانكينيز” على نهر إلبه في مدينة هامبورغ الألمانية.

وألقت السلطات في ذلك الوقت باللوم على الرياح القوية في الاصطدام الذي ألحق أضرارا بالغة بالسفينة.

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وبحسب إذاعة “NDR” الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي يناقش بالفعل إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع استقبال السفينة مرة أخرى في أوروبا، بسبب تكرار مشاكلها وأعطالها الفنية التي تؤثر على الملاحة الدولية.

وتعد سفينة “إيفر غيفن” من أكبر سفن الشحن في العالم، حيث يمكن أن تحمل حوالي 20 ألف حاوية في وقت واحد، وتم إنشائها عام 2018 بطول يقارب 400 متر وعرض 59 مترا.

وتعمل هيئة قناة السويس على تعويم السفينة بإجراء عمليات تكريك حول السفينة لإحاطتها بالمياه من كل الجوانب أملا في عودة الملاحة في القناة لطبيعتها خلال الساعات المقبلة.

المصدر: RT + موقع NDR الألماني

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409901

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