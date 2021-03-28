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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-28T13:30:14+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 1:30 مساءً
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأشار التحالف إلى “استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وقال: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية”

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وكان التحالف العربي قد أعلن فجر اليوم، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لقوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيون).

وقال التحالف إن ذلك جاء “قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة”، متهما الحوثيين بأنهم “يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”، ويستمرون في “تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية”

وأمس السبت توعدت جماعة “أنصار الله”، السعودية بـ”ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل”.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409905

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