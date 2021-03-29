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الطيران المدني المصري ينفي اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T00:46:49+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 12:46 صباحًا
الطيران المدني المصري ينفي اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي

كل الوطن – وكالات: نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني المصري للعلاقات الدولية والإعلام، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي.

وقال عبد الكريم: “تؤكد وزارة الطيران أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة”.

وأضاف: “تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في ما يتم نشره”.

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ودعا الجميع إلى “الرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثارة الذعر والبلبلة”.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409919

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