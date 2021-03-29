الطيران المدني المصري ينفي اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي

كل الوطن – وكالات: نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني المصري للعلاقات الدولية والإعلام، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولي.

وقال عبد الكريم: “تؤكد وزارة الطيران أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة”.

وأضاف: “تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في ما يتم نشره”.

ودعا الجميع إلى “الرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثارة الذعر والبلبلة”.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409919