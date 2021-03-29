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آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 12:48 صباحًا
آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج

كل الوطن – وكالات: قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ التبرع لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج بمبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه مصري.

وكتب آل الشيخ عبر “فيسبوك”: “تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسره كل متوفي في الحادث الأليم”.

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RT
وتابع: “دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء”.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409922

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