السعودية.. أمير الباحة يوجه بفتح تحقيق في حادث إصابة طفل كفيف بحروق

كل الوطن – الرياض – متابعات: باشر مستشفى الملك فهد في الباحة بعلاج الطفل الكفيف أوس البالغ 7 أعوام الذي تعرض لحروق من الدرجة الثانية بمادة سائلة كاوية، ويحتاج لفترة تنويم لمدة أسبوعين للخروج بتصور عن حالته.

ووجه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الجهات المختصة بتقصي وضع الطفل وظروفه وأسباب الحروق، فيما بدأت إدارة الحماية إجراءاتها لمتابعة الحالة الأسرية وملابسات إصابة الطفل.

ونشرت إمارة منطقة الباحة على “تويتر”: “في تجاوب سريع من الأمير، وذلك بعد مناشدة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصها: أناشد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، فتح ملف تحقيق لحالة الطفل المكفوف، الذي أصيب بحروق شديدة برجليه، وذلك لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية”.

المصدر: “سبق” + “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409926