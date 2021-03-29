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مصر.. فيديو صادم لحادث مروري بسبب عربة تسير في الاتجاه المعاكس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T00:55:09+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 12:55 صباحًا
مصر.. فيديو صادم لحادث مروري بسبب عربة تسير في الاتجاه المعاكس

كل الوطن – وكالات: وثق مقطع فيديو صادم حادثا مروعا لاصطدام سيارة تسير بسرعة جنونية عكس السير بأخرى على طريق السويس – العين السخنة.

وظهرت السيارة الملاكي وهى تسير عكس الاتجاه بسرعة تتجاوز 170 كيلومترا في الساعة، ما يجعل الحادث يبدو وكأنه واقعة انتحار، حسب ما أفاد موقع “اليوم السابع”.

والتقط أحد المواطنين اللقطات المصورة من داخل سيارته، لسيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية متجاوزة السيارات التي تقابلها حتى اصطدمت بقوة بإحدى سيارات النقل، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها على الفور.

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وأثناء تصوير الشاب للمشهد، كان يقول إنه يحاول اللحاق بالسيارة المخالفة من الاتجاه الآخر للطريق لتصوير أرقام اللوحة المعدنية، كما سلط الكاميرا على عداد السرعة داخل سيارته ليوضح أنه يسير على سرعة 170 كيلومترا، بينما السيارة الأخرى تجاوزته بمسافة كبيرة بما يوضح أنها تسير على نفس السرعة أو ربما بسرعة أكبر، لافتا إلى أن من تقود السيارة سيدة، وقد لاقت مصرعها في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق قامت برفع آثار الحادث من الطريق، وحررت محضرا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، فيما قال مصدر طبي إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وجاري علاجهم، بينما نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وتعليقا على الحادثة قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدة على “تويتر”: “مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة ….الى الاصطدام و الموت …شئ لا يصدق”.

مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة ….الى الاصطدام و الموت …شئ لا يصدق

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409930

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