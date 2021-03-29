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السعودية.. تمديد تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T13:21:07+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير29 مارس 2021آخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 1:21 مساءً
السعودية.. تمديد تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

كل الوطن – الرياض: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تمديد تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام في شهر رمضان بسبب جائحة كورونا، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت الرئاسة العامة إنها ستستعيض عن سفر الإفطار الجماعي، بوجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، وسيسمح لزوار الحرمين الشريفين، إدخال عدد قليل من التمر، للإفطار الشخصي فقط، ولن يتم توزيع وجبات السحور ولن يسمح بإدخالها.

كما أنها أشارت إلى أنه سيتم توزيع مئتي ألف عبوة يوميا من مياه زمزم بسبب استمرار رفع المشربيات والحافظات التي كانت تنتشر في المسجدين.

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وقررت الرئاسة كذلك تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وتخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

ويحتاج أداء العمرة للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، باشتراطات أخرى بينها إثبات عدم إصابة الشخص بكورونا، ما سمح بعودة المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين بعد شهور من الإغلاق.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409934

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