مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بصورة كلية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية.

وأشار مميش إلى أنه تجرى حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة إيفر جيفين، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

#BREAKING| Ever Given was successfully re-floated

at 4.30 am local time and was being secured at the moment, Inchcape, a global provider of marine services said on Twitter __ REUTERS#Egypt#Suez#SuezCanal#EVERGIVEN#Evergreen#BreakingNews|#قناة_السويس#السفينة_الجائحة#عاجلpic.twitter.com/HxFAW2LUzw

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 29, 2021