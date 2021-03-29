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مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بصورة كلية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T13:26:33+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 1:26 مساءً
مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بصورة كلية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية.

وأشار مميش إلى أنه تجرى حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة إيفر جيفين، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

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وأكد مميش، أن عملية تفويج السفن المتوقفة في القناة وعددها 370، ستبدأ من اليوم وتستمر لثلاثة أيام أو أربعة حتى تعود القناة لطبيعتها مرة أخرى.

وعن تحمل القناة لأية خسائر، قال إن مصر لن تتحمل شيء، بل أنها ستحصل على التعويضات من الشركة المالكة للسفينة، ولكن من خلال طرق قضائية بعد التأكد من أنها السبب فيما حدث.

وكان موقع تتبع حركة السفن العالمية “VesselFinder”، صحح مسار سفينة “Ever Given” الجانحة في قناة السويس، وذلك بعد بدء تعويم السفينة، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة “إنتش كيب” لخدمات الشحن، أن “Ever Given” أعيد تعويمها اليوم الاثنين، ويجري تأمينها.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409938

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