تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبن سلمان يطرح مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” على زعماء عرب ضمن رؤية 2030كل الوطنمصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بصورة كلية (فيديو)كل الوطنآل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاجكل الوطنالطيران المدني المصري ينفي اندلاع حريق في مطار القاهرة الدوليكل الوطنالسعودية.. تمديد تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرامكل الوطنولي العهد يستعرض مع أمير قطر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”كل الوطن9 فوائد صحية مذهلة “يُقدّمها” خلّ التُفّاح!كل الوطن“فرصة للتصوير الفلكي”.. سماء السعودية والعالم العربي تشهد اكتمال أول بدر بالربيعكل الوطنليست الحادثة الأولى.. تقارير إعلامية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)كل الوطنالسعودية: نثق بقدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

ولي العهد يستعرض مع أمير قطر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T13:43:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير28 مارس 2021آخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 1:43 مساءً
ولي العهد يستعرض مع أمير قطر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

كل الوطن – وكالات: أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا يوم الأحد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود.

كما تم خلال المكالمة التطريق إلى أهمية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

اقرأ أيضا...

وقدم أمير دولة قطر تقديره لهذه المبادرة ودعم قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.

وأعلن ولي العهد الأمير بن سلمان يوم السبت عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409946

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.