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مصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 2:16 مساءً
مصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)

كل الوطن – وكالات: شب حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، بعدما خرجت ألسنة لهب عظيمة خارج المصنع .

وقال مصدر أمني لصحيفة “الوطن” المصرية، إن قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا.

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وكان الحريق اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.

ويضيف محمد أن الحريق التهم المصنع بالكامل وقضى على بضاعة تتخطى الـ 20 مليون جنيه.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409957

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