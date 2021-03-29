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برّي محذّرا من مغبة تأخر تشكيل حكومة: سنغرق كـ”تيتانيك” من دون استثناء

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 2:18 مساءً
برّي محذّرا من مغبة تأخر تشكيل حكومة: سنغرق كـ”تيتانيك” من دون استثناء

كل الوطن – وكالات: حذر نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، من أن لبنان سيغرق مثل سفينة “تيتانيك” إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة.

ونقل تلفزيون “إم.تي.في” عن بري قوله في افتتاح جلسة للبرلمان: “البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تيتانيك من دون استثناء”.

يأتي هذا التصريح وسط احتدام الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، مما يبدد الآمال في وقف الانهيار المالي في لبنان.

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ووافق البرلمان اليوم الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض، بعد أن قال وزير الطاقة، إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس. وأغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي أحد منتجي الكهرباء الأربعة الرئيسيين في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409960

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