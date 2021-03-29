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مصر.. نشر صورة الفتاة صاحبة فيديو الانفجار الكارثي على طريق الجلالة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 2:24 مساءً
مصر.. نشر صورة الفتاة صاحبة فيديو الانفجار الكارثي على طريق الجلالة

كل الوطن – وكالات: ودعت أسرة الفتاة إيمان نايل، المتوفاة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق “السويس – العين السخنة”، بنشر صورتها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

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ونشرت لبنى، خالة إيمان نايل، صورة ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصى على موقع “فيسبوك”، وعلقت عليها: “البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم إيمان نايل، ابنة وقرة عين أختنا الحبيبة عزة أبو العينين (دفعة 1975)، وأخونا الحبيب محمد نايل (دفعة 1975)، وابنة أخو حنان نايل (دفعة 1976)، ومحمود نايل، وابنة أخت منى أبو العينين.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من الشهداء ويربط على قلب أمها وأبوها وينزل عليهما السكينة والصبر والسلوان وعلى أهلها ومحبيها آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم”.

وكان مقطع فيديو صدم قد وثق حادثا مروعا لاصطدام سيارة تسير بسرعة جنونية عكس السير بأخرى على طريق السويس – العين السخنة.

وظهرت السيارة الملاكي وهي تسير عكس الاتجاه بسرعة تتجاوز 170 كيلومترا في الساعة، ما يجعل الحادث يبدو وكأنه واقعة انتحار، حسب ما أفاد موقع “اليوم السابع”.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409972

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