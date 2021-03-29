تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن قائمتها القصيرة لعام 2021كل الوطنبالصور.. حملة كبيرة ضد “برغر كينغ” بعد استغلالها أزمة قناة السويسكل الوطنبرّي محذّرا من مغبة تأخر تشكيل حكومة: سنغرق كـ”تيتانيك” من دون استثناءكل الوطنمصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)كل الوطنبن سلمان يطرح مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” على زعماء عرب ضمن رؤية 2030كل الوطنمصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بصورة كلية (فيديو)كل الوطنآل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاجكل الوطنالطيران المدني المصري ينفي اندلاع حريق في مطار القاهرة الدوليكل الوطنالسعودية.. تمديد تعليق الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرامكل الوطنولي العهد يستعرض مع أمير قطر مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

الجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن قائمتها القصيرة لعام 2021

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداععربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 7:27 مساءً
الجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن قائمتها القصيرة لعام 2021

كل الوطن – وكالات: كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف)، اليوم الاثنين، عن قائمتها القصيرة لعام 2021، وضمت ست روايات من الأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

وشملت القائمة روايات:

– “دفاتر الوراق”، للأردني، جلال برجس.

– “الاشتياق إلى الجارة”، للتونسي، الحبيب السالمي.

– “الملف 42″، للمغربي، عبد المجيد سباطة.

– “عين حمورابي”، للجزائري، عبد اللطيف ولد عبد الله.

اقرأ أيضا...

– “نازلة دار الأكابر”، للتونسية، أميرة غنيم.

– “وشم الطائر”، للعراقية، دنيا ميخائيل.

وعلى صعيد الجوائز، يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، فيما يحصل الفائز في نهاية مايو القادم على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة عشرة 121 عملا روائيا من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر، وضمت 16 عملا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم لهذه المسابقة تشكلت برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني، شوقي بزيع، وعضوية كل من المترجمة اللبنانية، صفاء جبران، والمترجم المغربي، محمد آيت حنا، والكاتب اليمني، علي المقري، والإعلامية الإماراتية، عائشة سلطان.

تم تأسيس الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها “مؤسسة جائزة البوكر” في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409977

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.