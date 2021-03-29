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“رايتس ووتش” تطالب قطر بالتخلص من ولاية الرجل على المرأة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T19:30:12+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 7:30 مساءً
“رايتس ووتش” تطالب قطر بالتخلص من ولاية الرجل على المرأة

كل الوطن – وكالات: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر، بإلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والصحة الإنجابية.

وقالت المنظمة إنه “بعد أن أخذت قطر بزمام المبادرة فيما يتعلق بحقوق المرأة في أمور مثل التعليم والحماية الاجتماعية أصبحت الآن متخلفة عن جيرانها الخليجيين بعدما سمحت السعودية في 2019 للنساء البالغات بالسفر دون إذن”.

ولفتت المنظمة إلى ان “القطريات غير المتزوجات دون سن الخامسة والعشرين يحتجن لموافقة ولي الأمر على السفر للخارج. ويحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن”، مضيفة أن “ولاية الرجل تعزز سلطة الرجال وسيطرتهم على حياة النساء واختياراتهن وربما تشجع على العنف أو تغذيه”.

من جهته، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تحقق للنساء الحرية والقدرة على اتخاذ قراراتهن والتوسع في هذه السياسات.

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ويوم الأحد أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية أنها ستجري مراجعة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.

وفي العام الماضي سمحت قطر للنساء بالحصول على رخصة قيادة السيارات دون إذن من ولي الأمر غير أن شرط موافقة ولي الأمر على الزواج لا يزال ساريا.

وتسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان في قطر في ضوء استعدادها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي نفذت فيها الدوحة إصلاحات عمالية.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409980

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