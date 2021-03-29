هل المحلّيات الصناعية أفضل من السكر؟.. إليك ما يعتقده الخبراء!

كل الوطن – وكالات: اكتُشف السكرين – أول مُحلي صناعي – عن طريق الصدفة عندما لاحظ البروفيسور إيرا ريمسن من جامعة جونز هوبكنز في عام 1879 مادة حلوة على يديه بعد تجربة مواد كيميائية مختلفة في المختبر.

وسرعان ما أصبح السكرين شائعا للغاية، ويرجع ذلك أساسا إلى مدى رخصه. وكان منتشرا بشكل خاص خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كان السكر الحقيقي شحيحا.

واليوم، تُعد المُحليات الصناعية مركزية في السوق الضخمة للأطعمة والمشروبات الخالية من السكر والحمية. وجاذبيتها اليوم لا تكمن فقط في مدى رخص ثمنها، ولكن بقدرتها على مكافحة التهديد المتزايد للسمنة والآثار الصحية المرتبطة بها.

ويعد السكرين أشد حلاوة بأكثر من 200 مرة من السكر، ولكنه لا يحتوي على سعرات حرارية. فهل هذا يعني أنه يجب استبدال كل السكر بالمحليات الصناعية؟، أم أن هناك المزيد من العوامل التي يجب مراعاتها؟.

وبهذا الصدد، سُئل 8 خبراء: “هل المحليات الصناعية أفضل من السكر؟”. وكان الإجماع 63% “مرجح”. وهذا ما جرى اكتشافه.

ما هي المحليات الصناعية وكيف تعمل؟

توفر المحليات الصناعية المذاق الحلو للسكر، ولكن بدون سعرات حرارية. وهناك فئتان من المحليات الصناعية: كحول السكر والمحليات عالية الكثافة.

وتتشابه كحول السكر من الناحية الهيكلية مع السكريات، ولكنها أقل سهولة في التمثيل الغذائي، في حين أن المحليات عالية الكثافة عبارة عن مركبات صغيرة أكثر حلاوة من السكر بعدة مرات. وتشمل المحليات عالية الكثافة السكرين والأسبارتام.

وعلى الرغم من أن المحليات الصناعية توفر سعرات حرارية قليلة أو معدومة، فهذا لا يعني أنها خاملة. وتتفاعل المحليات الصناعية مع عائلة T1R من مستقبلات الطعم الحلو في الفم والأمعاء، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات أيضية.

وقد تتفاعل أيضا مع البكتيريا التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء. وقد تختلف المحليات المختلفة في تأثيرها على الجسم.

هل هناك علاقة بين المحليات الصناعية والسرطان؟

ينبع القلق من أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون مسببة للسرطان، من دراسة عام 1978 التي وجدت أن الفئران التي تغذت على السكرين أصيبت بسرطان المثانة. ومنذ ذلك الحين، ثبت أن هذا يحدث فقط في الفئران، والسكرين لا يسبب السرطان لدى البشر.

وليس السكرين فقط، ولكن جميع المحليات الصناعية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء والاتحاد الأوروبي، خضعت للاختبار في حيوانات المختبر وبيانات من البشر. ولا علاقة لأي من المحليات المعتمدة بالسرطان.

هل المحليات الصناعية تساعدك على إنقاص الوزن؟

يتمثل عامل الجذب الرئيسي للمُحليات الصناعية في أنها يمكن أن تحل محل السكر. وهناك قدر هائل من الأدلة التي تشير إلى أن ارتفاع استهلاك السكر ضار بصحتك. ويمكن أن تؤدي المشروبات السكرية على وجه الخصوص إلى زيادة الوزن وأمراض التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2. ويترتب على ذلك أن استبدال السكر بالمُحليات الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.

وبحثت العديد من الدراسات فيما إذا كان استبدال السكر بالمُحليات الصناعية يؤدي إلى إنقاص الوزن. وخلصت دراسة التحليل التلوي لعام 2018، والتي جمعت بين نتائج 56 دراسة مختلفة، إلى أنه في معظم الحالات لم تفقد مجموعات الأشخاص الذين يستخدمون المحليات الصناعية وزنا أكبر من أولئك الذين يستخدمون السكر.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة الذين تحولوا إلى المحليات الاصطناعية، فقدوا وزنا أكبر من نظرائهم الذين يتناولون السكر.

ووجدت تحليلات تلوية أخرى، بشكل عام، أن التحول من السكر إلى المحليات له تأثير محايد إلى إيجابي على فقدان الوزن. وقد تنبع حقيقة عدم وجود نتيجة واضحة من تعقيد هذه التجارب:

1) هناك أنواع عديدة من المحليات، ولكل منها تأثيرات مختلفة على إنقاص الوزن.

2) التغييرات في النظام الغذائي بخلاف التحول إلى المحليات، يمكن أن يكون لها آثار مربكة. ويوضح عالم الكيمياء الحيوية من جامعة سيدني، الدكتور كيرون روني، أن النظام الغذائي بأكمله مهم لأنه “توجد بيانات – لدى البشر – تفيد بأن الاستهلاك المشترك للمُحليات الاصطناعية مع الأطعمة الأخرى، قد يكون له تأثير تفاعلي مثل تغيير امتصاص الطاقة”.

3) من المحتمل أن يعتمد تأثير المُحليات على فقدان الوزن، على الوزن الأصلي والنظام الغذائي للفرد، وهي نتيجة عُثر عليها في دراسة التحليل التلوي لعام 2018.

وحاول بعض العلماء تفسير سبب عدم خسارة الناس للوزن بالمُحليات الصناعية، وفي بعض الحالات يزيد وزنهم فعليا.

وتشرح أخصائية التغذية الدكتورة كورنيلي نينابر روسو، أن تأثير المحليات على نظام المكافآت الغذائية “قد يساهم في زيادة الشهية، وتغذية سلوك البحث عن الطعام، وتشجيع الرغبة الشديدة في تناول السكر”. وتضيف أن “المُحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية تبدو وكأنها تغيّر ميكروبيوم الأمعاء”.

وكلا هذين التفسيرين معقول، لكنهما يتطلبان مزيدا من البحث قبل أن نتأكد من تأثيرهما.

ويلخص عالم الأوبئة جيديون مييرويتز كاتز، أنه “من الممكن أن تكون المحليات الصناعية أسوأ بالنسبة للناس من الماء – على الرغم من أن هذا سؤال مفتوح – ولكن بالمقارنة مع السكر، فإن جميع الدلائل تشير إلى أن المحليات الصناعية ربما تكون أفضل قليلا”.

لا حل سحريا لأزمة السمنة

بشكل عام، بالنظر إلى أن المحليات الصناعية خالية من السعرات الحرارية بشكل أساسي، فإن البيانات المتعلقة بآثارها الصحية الإيجابية ربما تكون مخيبة للآمال بعض الشيء.

وقد يفسر هذا ملاحظة البروفيسور جيني براند ميلر، من جامعة سيدني، بأن “انتشار السمنة وزيادة الوزن قد تضاعف ثلاث مرات في الخمسين عاما الماضية، على الرغم من شعبية المحليات منخفضة السعرات الحرارية وانتشارها في كل مكان”.

وعلى الجانب الآخر، هناك الكثير من الأدلة على أنها آمنة وغير مرتبطة بأي سرطانات. وما إذا كانت لها بعض التأثيرات الأخرى على الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الميكروبيوم، فلا يزال يتعين تحديدها.

الوجبات الجاهزة

قد تكون البدائل الخالية من السكر، وخاصة المشروبات، مفيدة لمن يحاول إنقاص الوزن أو تحسين نظامه الغذائي. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أنها ليست الخيار الصحي المتاح – في حين أن مشروب النظام الغذائي قد يكون أفضل من المشروبات السكرية، قد يكون الماء أفضل.

وتستند المقالة إلى إجابات خبراء عن هذا السؤال: “هل المحليات الصناعية أفضل لك من السكر؟”.

المصدر: ساينس ألرت

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409998