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فنانة سورية تكشف أمنية للفنان المصري أحمد زكي لم تتحقق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-29T23:13:15+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 11:13 مساءً
فنانة سورية تكشف أمنية للفنان المصري أحمد زكي لم تتحقق

كل الوطن – وكالات: كشفت الفنانة السورية وفاء سالم عن أمنية من أمنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي، لم يستطع تحقيقها قبل وفاته.

وقالت الفنانة وفاء سالم إن أحمد زكي “دعاها في إحدى المرات للخروج للحديث معها عن ذكريات كفاحه وأحلامه المستقبلية”، مشيرة إلى أن زكي في تلك الفترة كان يتمنى وضع صورته على علب الكبريت وتجسيد دور عبد الحليم حافظ وهارون الرشيد.

ولفتت إلى أنه نظر إليها وسألها إن كانت لا تصدق أنه يستطيع كممثل أسمر تقديم شخصية هارون الرشيد، لكنها ردت سريعا أنها تراه “وسيما”.

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وقالت إن زكي نظر إليها وعرف أنها تجامله فبدأ في تقليد شخصية هارون الرشيد ووقفته، وأكد لها أنه قادر على تقديم الشخصية لو أراد.

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وأضافت أن زكي قلد لها عبد الحليم حافظ وجمال عبد الناصر، ورأت بنفسها بدايات المشروع الذي قدمه بعدها بسنوات في أفلام السيرة الذاتية، حيث لعب دور جمال عبد الناصر في فيلم “ناصر 56” وتوفي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “حليم” عن قصة حياة عبد الحليم حافظ.

المصدر: في الفن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410001

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