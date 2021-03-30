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قدمت من تركيا.. الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب مليون حبّة “كبتاجون” داخل ملبوسات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 12:18 صباحًا
قدمت من تركيا.. الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب مليون حبّة “كبتاجون” داخل ملبوسات
صورة فضائية لميناء جدة - أرشيف

كل الوطن – وكالات: أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة في طرد “فراء” من تركيا.

وأوضحت صحيفة “سبق” أن الجمارك السعودية في ميناء جدة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة من حبوب الكبتاجون عددها 1.323000 حبة، عثرت السلطات عليها مخبأة داخل إرسالية وردت إلى الجمارك.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية في المملكة محمد النعيم أن إرسالية “ملبوسات” وردت للجمرك عبارة عن “فراء” كانت شحنت من ميناء “إسكندرون” بتركيا. وعند الكشف عليها بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة عثر على هذه الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، مخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف “الفراء”، حيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.

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وكشف النعيم أن عملية جرت، بعد إحباط محاولة التهريب، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة، وتم ذلك بالفعل وجرى ضبط شخصين في هذه القضية.

وأكد المسؤول الأمني السعودي أن جمارك المملكة “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، مشيرا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020 أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء”.

المصدر: سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410010

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