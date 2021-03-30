نقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة

كل الوطن – وكالات: نقلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم”.

دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم . . دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها pic.twitter.com/28n2syGxds — مي العيدان (@mayal3eidan) March 28, 2021

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.

ترقد الفنانة انتصار الشراح في العناية المركزة بالمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم. pic.twitter.com/jNHPI4v0PY

يذكر أن انتصار الشراح بدأت مشوارها الفني بمسرحية “باي باي لندن” العام 1981 مع الراحلة مريم الغضبان وبطولة عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل غانم الصالح، كما شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة.

المصدر: تويتر+المجلس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410019