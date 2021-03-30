تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعمار سورياكل الوطنمصر.. إقرار عقوبة جديدة على العابثين بنهر النيلكل الوطننقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزةكل الوطنالفنانة الكويتية عبير خضر في ذمّة اللهكل الوطنالموت يفجع الفنانة السورية جومانا مرادكل الوطنفي عام انتشار كورونا في العالم.. ارتفاع معدلات الطلاق بالسعوديةكل الوطنخادم الحرمين يُوجّه بإمداد الأردن بالأوكسجين الطبّيكل الوطنفنانة سورية تكشف أمنية للفنان المصري أحمد زكي لم تتحققكل الوطنهل المحلّيات الصناعية أفضل من السكر؟.. إليك ما يعتقده الخبراء!كل الوطنبما في ذلك السمنة والسكري.. باحثون يكشفون كيفية عكس آثار النظام الغذائي عالي الدهون

السعودية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعمار سوريا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-30T17:12:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:12 مساءً
السعودية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعمار سوريا

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية.

طالب بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر “دعم سوريا” عبر الفيديو، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد.

اقرأ أيضا...

وعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410025

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.