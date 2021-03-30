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البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لها لدى إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-30T17:16:19+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:16 مساءً
البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لها لدى إسرائيل

كل الوطن – وكالات: أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن “قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وتحدث أشكنازي مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني قبيل افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل وتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل.

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أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

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وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن “قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وتحدث أشكنازي مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني قبيل افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل وتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410028

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