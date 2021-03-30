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سلطنة عمان: نأمل في التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن في القريب العاجل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:20 مساءً
سلطنة عمان: نأمل في التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن في القريب العاجل

كل الوطن – وكالات: عبرت سلطنة عمان، التي تقوم بدور وساطة في محادثات حول التسوية السياسية في اليمن، اليوم الثلاثاء عن أملها بالتوصل إلى النتيجة المرجوة في “القريب العاجل”.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن “السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

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وتابع البيان: “السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410032

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