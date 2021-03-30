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ولي العهد يبحث مع بن زايد مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 5:25 مساءً
ولي العهد يبحث مع بن زايد مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

كل الوطن – وكالات: بحث ولي العهد محمد بن سلمان، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مبادرة “السعودية الخضراء”، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد تم خلال الاتصال، “استعراض مبادرة السعودية الخضرا” ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما سمو ولي العهد، وتهدفان بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، وزيادة نسبة المحميات الطبيعية”.

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كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد أعلن محمد بن زايد عن استعداد الإمارات، للعمل مع السعودية “بما يحقق أهداف المبادرة وبارك بالجهود المبذولة من محمد بن سلمان في هذا الصدد”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410038

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