التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

وأشار التحالف إلى “اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان”.

وقال: “استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، لافتا إلى أن “التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410048