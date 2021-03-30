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ولي العهد السعودي: مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد 12 تريليون ريال حتى 2030

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:14 مساءً
ولي العهد السعودي: مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد 12 تريليون ريال حتى 2030

كل الوطن – وكالات: أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد “شريك” سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030.

وأكد أن “بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة”.

وأضاف :”ندشن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030″.

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وتابع: “أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبا”.

وشدد على أنه “بذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة”.

ويأتي البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم “شريك”، في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410051

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