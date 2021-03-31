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تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 12:10 صباحًا
تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول

كل الوطن – وكالات: كشف تحليل مياه الصرف الصحي أن مدينة إسطنبول التركية بين أكثر المدن في أوروبا تعاطيا للمخدرات، وأن المواد المخدرة تتدفق مع مياه الصرف الصحي.

وتم تحليل مياه الصرف الصحي بالاشتراك مع إدارة التهريب والاستخبارات والعمليات وجمع المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، والذي أكد أن العديد من أنواع المخدرات، من الهيروين والحشيش، والأمفيتامين والكوكايين، تم استخدامها بكميات كبيرة.

وكشف التحليل أن “تعاطي المخدرات كان مرتفعا للغاية خاصة في مناطق أفجيلار وإسنيورت وبيليك دوزو وبيوك شيكمجة في إسطنبول”.

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وخلص إلى أن “إسطنبول تجاوزت العديد من المدن الأوروبية في تعاطي المخدرات، حيث تفوقت على مدن مثل هلسنكي وأوسلو وستوكهولم في تعاطي الكوكايين، وبرشلونة في تعاطي الهيروين”.

ويبلغ عدد مدمني المخدرات في تركيا مليوني شخص، بينما عدد الذين يتعاطون المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي، أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا.

المصدر: “زمان التركية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410054

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