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مصر تخلي سبيل المتهمين في قضية اغتصاب فتاة “فيرمونت”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:13 صباحًا
مصر تخلي سبيل المتهمين في قضية اغتصاب فتاة “فيرمونت”

كل الوطن – وكالات: قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أحمد حلمى طولان ومتهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “فيرمونت” بكفالة 100 ألف جنيه.

وجاء القرار بعدما أمر النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

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وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410079

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