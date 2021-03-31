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قرار سعودي بشأن إقامات المصريين العالقين في وطنهم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-31T11:22:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 11:22 صباحًا
قرار سعودي بشأن إقامات المصريين العالقين في وطنهم

كل الوطن – وكالات: قال السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، إن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات المصريين العالقين في وطنهم في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

وجاء ذلك عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، والمتواجدين في مصر بالوقت الحالي والذين لا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرا لتعليق حركة الطيران في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبهذا الصدد تواصلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد مع السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والمتواجدين بمصر.

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وقدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودي وللسلطات والمسؤولين بالسعودية لإصدارهم قرارا بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين.

كذلك دعت الوزيرة المواطنين المصريين العاملين بالمملكة إلى عدم الانسياق خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410096

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