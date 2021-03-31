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السعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-31T11:24:27+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 11:24 صباحًا
السعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

كل الوطن – وكالات: أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان في ملف سد النهضة.

وشددت الخارجية السعودية في بيان على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

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وفي السياق أكدت المملكة دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وأشارت إلى ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410098

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