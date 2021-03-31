مصر.. تحرّك جديد في قضية إسراء عماد المثيرة للجدل

كل الوطن – وكالات: ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بمصر، اليوم الأربعاء، القبض على شقيق زوج إسراء عماد ووالدته “حماتها”، في واقعة الاعتداء عليها وتمزيق وجهها وجسدها بـ”مطواة”.

وجاء أمر ضبط وإحضار المذكورين بسبب ما قررته المجني عليها في التحقيقات واتهام زوجها بإحداث إصابتها، الموصوفة بتقرير مستشفى شرق المدينة، بمؤازرة وتحريض من شقيقه ووالدتهما بحسب أقوالها.

واستمع رئيس نيابة المنتزه أول لأقوال المتهمين والدة زوج إسراء عماد وشقيقه فيما هو منسوب إليهما بتهمة الشروع في قتل إسراء عماد بالتحريض.

وأنكر المتهمان ما نسب إليهما، وقررا عدم تحريض المتهم الأول على إصابة زوجته، وأنهما لم يكونا متواجدين معه أثناء الواقعة.

وقالت والدة المتهم إنها “خرجت من شرفة المنزل وطالبت ابنها بنقل زوجته إلى المستشفى لإنقاذها”، فيما أكد شقيق الزوج أنه “نزل إلى الشارع بعد اعتداء شقيقه على زوجته وساعده في نقلها بواسطة التاكسي إلى المستشفى لإنقاذها”.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارا من مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، يفيد بوصول فتاة تدعى إسراء عماد حبشي، 19 عاما، ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالوجه والصدر والرأس.

وبسؤال المجني عليها في التحقيقات، اتهمت زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض “مطواة” بسبب خلافات زوجية، ليجري القبض على زوجها.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، قائلا: “عصبتني وشتمني وعلشان كده ضربتها”، مبررا جريمته بسبب خلافات زوجية، قبل أن ينكر أقواله والتهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة.

المصدر: مصراوي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410108