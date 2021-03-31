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صحيفة: إسرائيل تمنع المراقبين الأوروبيين من الإشراف على الانتخابات الفلسطينية في القدس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 8:33 مساءً
صحيفة: إسرائيل تمنع المراقبين الأوروبيين من الإشراف على الانتخابات الفلسطينية في القدس

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح لمراقبيه بالوصول إلى مدينة القدس بهدف الإشراف على الانتخابات الفلسطينية هناك.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن قرار إسرائيل منع المراقبين الأوروبيين من وصول القدس قبيل الانتخابات المقرر تنظيمها في 22 مايو جاء بدعوى القيود المفروضة في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن بروكسل لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تسهيل السلطات الإسرائيلية إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي.

المصدر: معاريف

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410112

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