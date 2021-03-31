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د. عبدالمجيد الجلاَّل: الخارجية الأمريكية نسمع منها جعْجعة ولا نرى طحناً!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 31 مارس 2021 - 8:36 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: الخارجية الأمريكية نسمع منها جعْجعة ولا نرى طحناً!

بدأت المأساة اليمنية ، بكل أبعادها الاقتصادية والإنسانية والسياسية ، منذ عام 2015 ، حين فشل المجتمع الدولي ، خاصة الدول الكبرى في مجلس الأمن ، في تنفيذ القرار الأممي 2216 الصادر بتاريخ الرابع عشر من إبريل من العام نفسه ، والذي دعا صراحةً إلى عودة الأوضاع في اليمن إلى ما قبل انقلاب الحوثي على الحكم الجمهوري ، في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 ، وإجبار ميليشياته على الانصياع له ، والعودة إلى صعدة ، وإنهاء الانقلاب على مُخرجات الحوار الوطني الذي احتضنته صنعاء مدة عشرة أشهر.

لذا ، نقول ، لو تحمَّلت الدول الكبرى ، مسؤولياتها وواجباتها ، لأمكن توفير مظلة دولية تحمي اليمن من الفوضى والخراب والحروب الأهلية ، التي مضى عليها ست سنوات ، وما زالت تحصد الأخضر واليابس ، وتُفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث .
أكثر من ذلك ، لم يتقاعس المجتمع الدولي عن لجم الحوثيين فحسب ، بل خرج عن فقرات القرار الأممي 2216 ، وأخذ يُفاوض الحوثي ، كسلطة أمر واقع ، ويُعد ترتيبات تجعل من الحوثي الشريك الأكبر في أي عملية سياسية توافقية مُستقبلية، لإنهاء أزمات اليمن.

ومع كل التنازلات الدولية لصالح جماعة الحوثي ، تُصر الأخيرة ، على رفض كل مُبادرات حسن النية ، وبناء الثقة ، المًمهدة لحوار الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات العتيدة ، بحجة ألا جديد فيها ، فالحوثيون يٌطالبون خصومهم بالاستسلام ورفع الراية البيضاء ، ويقولون ” ما عجزوا عن أخذه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار ” وهدفهم الأساس ، تطبيق منهجهم ورؤيتهم في اليمن كجزء ، من المنظومة الإيرانية ، بكل فوضويتها ، ومعتقداتها السمجة ، خاصة نظرية ولاية الفقيه .

واليوم تتكرر مهازل المجتمع الدولي بمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة ، التي أخذت على عاتقها إنهاء حروب اليمن ، وبناء السلام والاستقرار في ربوعها، وأخذت تُطلق التصريحات والمبادرات لنيل رضا الحوثيين ، وجعلت هذا الأمر من أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن ، كما قال وزير خارجيته أنتوني بلينكن!

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لكن ، من أبرز أخطاء إدارة بايدن ، في معالجة الملف اليمني ، إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين المُتمردة في اليمن ، كمنظمة إرهابية ، وليت الأمر أسهم في خفض الحوثي لعدوانه على اليمن والسعودية ، بل تطاير شرر قادته ، فزاد استهدافهم بطائراتهم المُسيَّرة وصواريخهم الباليستية الإيرانية الصنع ، أجواء اليمن والسعودية ، وحركوا قواتهم تجاه مأرب وتعز ، في تحدي وقحٍ للمجتمع الدولي ، والإدارة الأمريكية الجديدة !
لم يكتفِ الأمريكيون بذلك ، بل قررت إدارة بايدن تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن ، وهو السيد تيم ليندركينغ ، وقدَّم خطة أمريكية لإنهاء حروب اليمن ، ورفضتها جماعة الحوثي كذلك .

ومن مفارقات المواقف الأمريكية المُتناقضة ، إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنَّ الحوثيين ، متورطون في العدوان على السعودية ، وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان ، ولكن ، وفي المقابل ، وتحت الطاولة ، يسعى الأمريكيون لإرضاء الحوثي، في صفقة سياسية ، تُعزز مكانتهم وسيطرتهم على الساحة اليمنية .

وكذلك ، يهاجم الأمريكيون إيران ، بسبب تدخلها السافر في اليمن ، لدعم ميليشيات خارجة عن النظام والقانون ، كما عبر عن ذلك ساميويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، ولكن ، وفي المُقابل ، وتحت الطاولة ، يسعى الأمريكيون لعقد صفقة شاملة مع إيران ، والعودة إلى الاتفاق النووي معها ، دون الاهتمام بالهواجس والمخاوف الخليجية ، من أطماع إيران في المنطقة، وتهديدها للأمن القومي الخليجي والعربي.

خلاصة القول تكمن مخاطر جماعة الحوثي ، في الأجندة الإيرانية التي تحكم توجهاتها ومسيرتها ، لذا فالردع واللجم هو السبيل لوقف جنونها ، ولا يحتمل الأمر مواقف وسياسات الاسترخاء والاسترضاء التي نشهدها .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410115

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