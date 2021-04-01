تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“فيسبوك” يحذف مقابلة لترامب أجرتها معه لارا زوجة ابنهكل الوطنولي العهد يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة – صوركل الوطنالأنواع الستة المختلفة للألم المصاحب لارتفاع نسبة السكر في الدم!كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: الخارجية الأمريكية نسمع منها جعْجعة ولا نرى طحناً!كل الوطنصحيفة: إسرائيل تمنع المراقبين الأوروبيين من الإشراف على الانتخابات الفلسطينية في القدسكل الوطنمصر.. اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل غرب الإسكندرية (صور)كل الوطنالكاظمي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسميةكل الوطنالسعودية تستقبل الكاظمي بالطائرات الحربية (صور)كل الوطنالسعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربيكل الوطنانفجار صاروخ شركة “سبيس إكس” العملاق للمرة الرابعة

“فيسبوك” يحذف مقابلة لترامب أجرتها معه لارا زوجة ابنه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الخميس 1 أبريل 2021 - 1:06 صباحًا
“فيسبوك” يحذف مقابلة لترامب أجرتها معه لارا زوجة ابنه

كل الوطن – وكالات: أعلنت متحدثة باسم “فيسبوك” أن الشركة أزالت تسجيلا مصورا لمقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من صفحة لارا ترامب زوجة ابنه، حيث لا تزال منشورات ترامب محظورة على “فيسبوك”.

وانضمت لارا ترامب المتزوجة من إريك ترامب، مؤخرا إلى شبكة “فوكس نيوز”، وروجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت “ذا رايت فيو” في منشورات عبر “إنستغرام” يوم الثلاثاء.

ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من “فيسبوك” يقول “إن الفيديو الذي نشرته ويتحدث فيه ترامب أُزيل بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

اقرأ أيضا...

وكانت حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل فيسبوك ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

وجاء في البريد الإلكتروني “بناء على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام”، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيزال وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات”.

ولم يرد جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، بعد على طلب للتعليق على الإجراء.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410134

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.