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بعثات دبلوماسية تغادر كوريا الشمالية في ظل قيود غير مسبوقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الخميس 1 أبريل 2021 - 12:35 مساءً
بعثات دبلوماسية تغادر كوريا الشمالية في ظل قيود غير مسبوقة

كل الوطن – وكالات: قالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إن جزءا كبيرا من البعثات الدبلوماسية غادر كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن البلاد تعاني نقصا حادا في المواد والسلع الضرورية، بما في ذلك الدواء.

وأضافت السفارة في بيان على صفحتها في “فيسبوك” أنه بسبب وباء كورونا فرضت السلطات الكورية الشمالية قيودا مشددة غير مسبوقة.

وأفادت السفارة الروسية بأن 38 مواطنا أجنبيا غادروا بيونغ يانغ يوم 18 مارس المنقضي، مشيرة إلى أنه “من الصعب بالفعل تحديد كم من بعثة دبلوماسية غادرت حتى الآن كوريا الشمالية”.

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وقالت إنه “من الواضح لسوء الحظ، لن تكون هذه (مغادرة الأجانب) الأخيرة، وستستمر هجرة الأجانب من هنا”، مشيرة إلى أنه لم يبق سوى أقل من 290 شخصا فقط.

وأوضحت أنه لا يستطيع الجميع تحمل القيود الصارمة وغير المسبوقة، والنقص الحاد في السلع الضرورية، بما في ذلك الأدوية، وعدم القدرة على حل المشاكل الصحية.

وأضافت السفارة أن البعثة الدبلوماسية الروسية في بيونغ يانغ تواصل عملها، في ظروف صعبة، وأن هناك الكثير من المشاكل.

المصدر: انترفاكس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410150

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