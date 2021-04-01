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بوتين يبحث مع ولي العهد بن سلمان قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الخميس 1 أبريل 2021 - 4:39 مساءً
بوتين يبحث مع ولي العهد بن سلمان قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي

كل الوطن – وكالات: بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، بما في ذلك التعاون في مجال حماية البيئة.

وأفاد الموقع الرسمي للكرملين، بأن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد بحث خلالها قضايا التعاون الثنائي، وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب السعودي.

وقال الكرملين في بيان نشره إن الرئيس الروسي وولي العهد بحثا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، حيث تم إيلاء اهتمام بآفاق التعاون في قضايا تغير المناخ العالمي وحماية البيئة، بما في ذلك “الطاقة الخضراء”.

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وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان أطلع بوتين على المبادرات البيئية الأخيرة للمملكة، التي تهدف للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة السعودي.

وفي إشارة إلى أهمية مثل هذه المشاريع، تحدث الرئيس الروسي عن جهود حماية البيئية التي يجري اتخاذها في روسيا.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410156

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