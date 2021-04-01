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النيابة المصرية توجه اتهامات مفاجئة لفتاة “الجلالة” بعد وفاتها الانتحارية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-01T19:05:24+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 1 أبريل 2021 - 7:05 مساءً
النيابة المصرية توجه اتهامات مفاجئة لفتاة “الجلالة” بعد وفاتها الانتحارية

كل الوطن – وكالات: انتهت تحقيقات النيابة العامة في مصر في حادث فتاة الجلالة، إلى مسؤولية الفتاة المتوفاة عن الحادث بشكل تام، ما يثبت ارتكابها جريمة جنائية.

ولفتت النيابة العامة المصرية إلى أن القضية ستحفظ، بسبب انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الفتاة.

وأرسلت النيابة خطابا إلى المستشفى، تستعلم فيه عن الحالة الصحية الخاصة بسائق النقل فريد علي، المصاب في حادث فتاة الجلالة، تمهيدا لسماع أقواله بشكل قانوني في التحقيقات.

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وكشفت مصادر، أن حالة السائق تحسنت كثيرا، وتجاوز المرحلة الخطرة، وأنه غادر الرعاية المركزة، بعد التأكد أن الحادث لم يتسبب في نزيف داخلي، أو كسور في الجمجمة.

وأضافت المصادر، أن الحالة الصحية للسائق تسمح بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة، والحديث عن تفاصيل الحادث المروع الذي أودى بحياة الفتاة “إيمان”، التي لفظت أنفاسها في الحال، بعدما انفجرت سيارتها بسبب السرعة العالية، التي تجاوزت 170 كيلو في الساعة، وهي تسير عكس الاتجاه على طريق الجلالة، أثناء عودتها من الجونة إلى منزل أسرتها في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتابعت المصادر، أن السائق فريد علي السيد عمره 47 سنة من محافظة الإسماعلية، تعرض لكسور متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة اصطدام سيارة الفتاة بمقدمة سيارته النقل، ما تسبب في حادث تصادم مروع، نتج عنه مصرع الفتاة في الحال، وجرى تداول فيديو، يوثق سرعة الفتاة قبل الحادث، وانفجار سيارتها على طريق الجلالة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410174

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